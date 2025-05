LEGO Icons lancia il set Krusty Burger di I Simpson con 1635 pezzi e 7 minifigure

LEGO Icons presenta il set Krusty Burger de I Simpson, un'imperdibile novità per i fan e i collezionisti. Con 1.635 pezzi e 7 minifigure, questo set ricrea il celebre fast food in modo dettagliato. Realizzato in collaborazione con 20th Television Animation e The Walt Disney Company, promette di sorprendere e divertire con ogni costruzione.

È giunta l’ora tanto attesa per gli appassionati di I Simpson e per i collezionisti di modellini: un nuovo set LEGO ispirato a Krusty Burger si appresta a sfidare ogni aspettativa. Il progetto, realizzato in collaborazione tra LEGO, 20th Television Animation e The Walt Disney Company, si inserirà all’interno della prestigiosa linea LEGO Icons e . L'articolo LEGO Icons lancia il set Krusty Burger di I Simpson con 1635 pezzi e 7 minifigure è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - LEGO Icons lancia il set Krusty Burger di I Simpson con 1635 pezzi e 7 minifigure

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LEGO Trasportatore di shuttle: il nuovo set da collezione esce tra pochissimo, e occhio al possibile regalo con l'acquisto - LEGO Icons Trasportatore di shuttle #10360: quando arriva in Italia, quanto costa, quanto è grande e quale potrebbe essere il regalo con l'acquisto. 🔗smartworld.it

Costruisci la leggenda: la McLaren di Senna LEGO ora a prezzo speciale - Super offerta da Amazon! Il LEGO Icons McLaren MP4/4 di Ayrton Senna è in sconto a 60€ invece di 79,99€! Un set da collezione per gli appassionati di F1. 🔗tomshw.it

LEGO Icons McLaren MP4/4 & Ayrton Senna in offerta al prezzo più basso di sempre - In vendita da pochi mesi su Amazon un set LEGO nuovissimo, la famosa McLaren MP4/4 con il leggendario Ayrton Senna, oggi ad un prezzo super scontato. 🔗everyeye.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

LEGO CELEBRA GLI 85 ANNI DI BATMAN

LEGO, in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e DC, svela oggi il set LEGO® DC Batman Gotham City Skyline, una straordinaria ricreazione in mattoncini LEGO dello skyline di Gotham City come appare in "Batman: The Animated Series".