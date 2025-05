Legambiente nuovo direttivo per affrontare le sfide ambientali

Nello scorso fine settimana, Legambiente Avellino – Alveare ha tenuto la sua prima Assemblea Congressuale, con la partecipazione del Presidente nazionale Stefano Ciafani. Durante l'assemblea, è stato eletto un nuovo direttivo pronto ad affrontare le sfide ambientali, con l'obiettivo di promuovere azioni concrete per la tutela del territorio e un futuro sostenibile.

Tempo di lettura: 3 minutiNello scorso fine settimana si è celebrata la prima Assemblea Congressuale di Legambiente Avellino – Alveare, alla presenza del Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, che ha partecipato ai lavori congressuali e portato il saluto della direzione nazionale. L’assemblea ha visto la riconferma, in continuità con il mandato precedente, di Antonio Di Gisi nel ruolo di presidente, affiancato nel nuovodirettivo da Antonio Dello Iaco, Gabriele Guido Esposito, Elena Russo e Chiara Cucciniello.«C’è tanto da fare sul nostro territorio – ha dichiarato Di Gisi – affinché l’Irpinia sia protagonista della transizione ecologica. Il nostro ruolo sarà quello di facilitare percorsi di giustizia climatica, e siamo felici di farlo insieme alla nostra associazione e alla rete di persone, realtà sociali e istituzioni che condividono questa visione». 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Legambiente, nuovo direttivo per affrontare le sfide ambientali

Su questo argomento da altre fonti

Legambiente Avellino: assemblea congressuale e nuovo direttivo per affrontare le sfide ambientali in Irpinia - Nello scorso fine settimana si è celebrata la prima Assemblea Congressuale di Legambiente Avellino – Alveare, alla presenza del Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, che ha partecipato ... 🔗irpinianews.it

“Legambiente, un’associazione in salute e in forte crescita” - Da Legambiente Arcipelago Toscano L’Assemblea di Legambiente Arcipelago Toscano, tenutasi preso l’Aula VerdeBlu “Giovanna Neri” di Mola il 27 aprile, ha certificato la salute di un’associazione in cr ... 🔗msn.com

Crotone, Legambiente ha incontrato il procuratore Guarascio - Le presidenti di Legambiente Calabria e Legambiente Crotone, Anna Parretta e Rosaria Vazzano, insieme ai componenti del direttivo del circolo crotonese, Luigi Labonia e Francesco Perri ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo DPCM 2 Novembre : cosa succede a parrucchieri e centri estetici

Il presidente del Consiglio ha spiegato che questa volta, visto che l'Italia ha una struttura articolata che consente un monitoraggio costante della situazione, non ci sar? un blocco generalizzato.