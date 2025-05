Legalità ci piace il doppio appuntamento organizzato da Ascom con Nas e GdF

Mercoledì 14 maggio, Confcommercio celebra la dodicesima edizione della Giornata Nazionale "Legalità ci piace", un doppio appuntamento organizzato con NAS e GDF. Questa iniziativa promuove la cultura della legalità, fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. Nel corso degli anni, Confcommercio Ascom Padova ha costantemente lavorato per sensibilizzare la comunità su questo tema cruciale.

