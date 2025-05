Lega | La costituzione di un’area vasta o della città metropolitana non sono scelte di Mastella

La questione dell'area vasta e della città metropolitana solleva importanti interrogativi, non solo per il comune di Benevento, ma per l'intera provincia. Il coordinamento provinciale della Lega ribadisce che le scelte politiche del sindaco Mastella non possono prescindere dal rispetto di leggi e norme, evidenziando la necessità di un approccio concertato e trasparente.

In merito all'incontro del sindaco di Benevento con altre fasce tricolori per l'area vasta, il coordinamento provinciale dellaLega ha inviato la seguente nota stampa. "Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ancora una volta ignora leggi, norme e regolamenti pur di raccattare qualche voto per le regionali. La costituzione di un'areavasta o dellacittàmetropolitana non sonoscelte discrezionali di Mastella ma sono ben definite da leggi nazionali che il sindaco di Benevento continua a calpestare; inoltre, anche l'individuazione dei comuni è chiaramente politica e non di contiguità territoriale. Siamo di fronte all'uso esclusivamente politico, e non più tollerabile, delle istituzioni. Ci saremmo aspettati una presa di posizione del presidente della Provincia, Nino Lombardi, al quale esprimiamo la nostra solidarietà perché, pur essendo, per legge, l'unico titolare e titolato a coordinare un simile tavolo, è stato chiamato solo per fare la comparsa.

