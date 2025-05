Lega il generale Vannacci pronto a diventare il vice di Salvini | per lui un posto d’onore

La Lega si appresta a una svolta significativa: il generale Roberto Vannacci, noto per le sue posizioni controverse, sarà nominato vice segretario il 15 maggio. Questa scelta, sotto il titolo “Organizzazione del movimento”, susciterà senza dubbio dibattiti accesi, mentre il partito si prepara a consolidare la sua leadership con figure forti e divisive.

Sotto il titolo eloquente di "Organizzazione del movimento", il Consiglio federale della Lega si prepara a formalizzare una scelta destinata a far discutere: il prossimo 15 maggio, Roberto Vannacci sarà nominato uno dei quattro vice segretari del partito. La sua figura, divisiva e spesso sopra le righe, torna a far rumore: appena ieri ha proposto il ritorno al gas russo a basso costo, sacrificando le sanzioni sull'altare della competitività economica. Una nomina che, fino a poco tempo fa, sarebbe sembrata impossibile. Ma il congresso della Lega ha già segnato la svolta: l'applauso unanime per Matteo Salvini ha sancito l'apertura a nuovi equilibri interni e l'accoglimento di volti nuovi, anche scomodi. In questo clima, è difficile aspettarsi opposizioni significative nel vertice di giovedì. La riunione, in realtà, si aprirà con un altro tema centrale per il partito: la pace fiscale e la rottamazione delle cartelle esattoriali.