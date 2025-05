Lecco spray al peperoncino alle dipendenti Fiocchi Munizioni | ' ' Un regalo per difendersi' '

Lecco, 13 maggio 2025 – Un gesto simbolico di sicurezza: Stefano Fiocchi, presidente di Fiocchi Munizioni, ha deciso di regalare a tutte le dipendenti dello stabilimento una bomboletta di spray al peperoncino. Un'iniziativa che mira a promuovere la autodifesa e il benessere delle donne sul posto di lavoro.

Lecco, 13 maggio 2025 – spray al peperoncino per difendersi. E' il regalo del presidente di FiocchiMunizioni a tutte le dipendenti. Stefano Fiocchi, presidente di FiocchiMunizioni, ha regalato a tutte le donne che lavorano nella storica fabbrica di Munizioni di Lecco una bomboletta di spray al peperoncino ciascuna.L'omaggio“Un simbolo concreto di difesa personale, ma soprattutto di un impegno verso la costruzione di una cultura della protezione e del rispetto reciproco che va promosso quotidianamente – spiegano dalla FiocchiMunizioni, recentemente comperata dai cechi di Praga di Czechoslovak Group, ma di cui Stefano Fiocchi resta comunque presidente -. Si tratta di un invito a prendere consapevolezza della necessità di difendersi, ma anche della responsabilità collettiva che ogni individuo ha nel garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, spray al peperoncino alle dipendenti Fiocchi Munizioni: ''Un regalo per difendersi''

