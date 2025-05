Lecco-Bergamo comitati e consiglieri regionali del Pd chiedono di ripensare il tracciato

Lecco, 13 maggio 2025 – I comitati cittadini e i consiglieri regionali del PD sollecitano un ripensamento del tracciato della nuova infrastruttura Lecco-Bergamo. È un appello che giunge soprattutto da Calolziocorte, dove si richiede un progetto meno impattante per l'ambiente e più attento alle esigenze della comunità, all'indomani dell'annuncio del ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

Lecco, 13 maggio 2025 – Un progetto unico e soprattutto un tracciato meno impattante per la Lecco – Bergamo del futuro. A chiederlo sono i cittadini, soprattutto di Calolziocorte, ma anche i consiglieriregionali dem. All'indomani dell'annuncio del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini sull'imminente stanziamento di altri 250 milioni di euro per ricominciare e finire i lavori di un lotto della nuova Lecco – Bergamo, che avrebbe dovuto essere pronto entro il 2014, dal Pd annunciano un'interrogazione parlamentare proprio al vicepremier sull'infrastruttura olimpica che avvicinerà la città dei Promessi sposi all'aeroporto di Orio al Serio, che però non sarà mai pronta prima del 2032, salvo altri imprevisti.