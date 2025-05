Lecco batte Como | più giorni di lavoro e stipendi superiori di 2 500 euro

Lecco e Como, due province affacciate sullo stesso lago, presentano un panorama lavorativo molto diverso. Secondo i dati Inps 2023 dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre, Lecco si distingue per la sua produttività e stipendi superiori ai 2.500 euro, facendo dei suoi lavoratori i più operosi d'Italia. Scopriamo insieme i dettagli di questo primato.

Lecco e Como condividono il fascino del lago, ma quando si parla di lavoro e produttività, il divario tra le due province è sorprendente. Secondo i dati Inps 2023 analizzati dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, i lavoratori lecchesi risultano essere i più operosi d’Italia: con una media di. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Lecco batte Como: più giorni di lavoro e stipendi superiori di 2.500 euro

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lecco : 87enne esce per una gita in montagna trovato morto nel canalone

L'87enne residente a Milano, di cui mercoledì si erano perse le tracce, è stato trovato morto in un burrone sul monte Moregallo, sopra Valmadrera (Lecco).