Lecce si colora di rosa van Uden si aggiudica in volata la quarta tappa del Giro

Lecce si tinge di rosa con la vittoria di Caper van Uden, che si è aggiudicato in volata la quarta tappa del Giro d'Italia 2025. Sul rettilineo di viale Calasso, il corridore olandese del Team Picnic PostNL ha dominato, superando i connazionali Olav Kooj e altri avversari in una gara mozzafiato.

Lecce – Caper van Uden ha vinto sul rettilineo di viale Calasso la quartatappa del Giro d'Italia 2025, la prima in territorio italiano dopo il lungo prologo in Albania. Il corridore olandese del Team Picnic PostNL ha preceduto in volata i connazionali Olav Kooj del Team Visma-Leasa e Bike e.

