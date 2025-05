Lecce | Pasticciotto day nel giorno del Giro d’Italia Iniziative per la coincidenza

Martedì 13 maggio, Lecce si prepara a festeggiare il Pasticciotto Day in concomitanza con la storica “volata rosa” del Giro d’Italia. Un connubio perfetto tra sport e tradizione gastronomica, che vedrà eventi e iniziative speciali per celebrare il rinomato dolce salentino in tutto il mondo, offrendo un assaggio di cultura e passione.

Di seguito il comunicato:La “volata rosa” a Lecce profuma anche di dolce tradizione. Martedì 13 maggio nel Salento, in Italia e nel mondo, è Pasticciotto Day speciale edizione “Girod’Italia”.La giornata celebrativa del golosissimo cuore di frolla e crema, ideata e organizzata dall’agenzia Eventi di Carmine Notaro, quest’anno, dunque, è proprio nei giorni in cui sul Salento si accende l’attenzione internazionale. Un’opportunità imperdibile per promuovere e far gustare il simbolo della nostra tradizione dolciaria a migliaia di persone provenienti da tutto il mondo.Per il sesto anno consecutivo, una grande rete di pasticcerie e attività ricettive, in Italia e all’estero, con partecipazioni anche da Brasile, Francia, Spagna, Belgio, Ungheria, aderisce all’iniziativa, offrendo in contemporanea, dall’apertura alle ore 18, il proprio Pasticciotto al prezzo speciale di 90 centesimi (elenco consultabile sul sito agrogepaciok. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lecce: Pasticciotto day, nel giorno del Giro d’Italia Iniziative per la coincidenza

Cosa riportano altre fonti

Lecce: Pasticciotto day, nel giorno del Giro d’Italia Iniziative per la coincidenza - La “volata rosa” a Lecce profuma anche di dolce tradizione. Martedì 13 maggio nel Salento, in Italia e nel mondo, è Pasticciotto Day speciale edizione “Giro d’Italia”. 🔗noinotizie.it

Lecce, il 13 maggio torna il Pasticciotto Day in occasione del Giro d’Italia - Il 13 maggio, Lecce ospita la sesta edizione del Pasticciotto Day in concomitanza con la quarta tappa del Giro d’Italia. Dalle 7 alle 18 pasticciotti a prezzo ridotto in tutto il mondo, mentre la Gall ... 🔗trmtv.it

Lecce, è il giorno del Giro. La mappa di chiusure e divieti - Il grande giorno è arrivato. Oggi Lecce accoglierà la quarta tappa del Giro d’Italia, evento che mancava dalla città da 22 anni. L’arrivo della Carovana rosa è previsto in viale Calasso intorno alle 1 ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lecce-Inter: Formazioni Ufficiali e Diretta TV Streaming

Lecce-Inter: Dove Seguire il Match e Le Scelte dei Tecnici. La partita Lecce-Inter, valida per la 26esima giornata di Serie A, si giocherà domenica 25 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare.