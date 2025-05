Lecce è il giorno del Giro La mappa di chiusure e divieti

Lecce si prepara a vivere un giorno speciale, con l'arrivo della quarta tappa del Giro d'Italia dopo 22 anni di attesa. La città si veste a festa, ma con l'evento arrivano anche chiusure e divieti. Ecco la mappa completa per orientarsi durante questa giornata memorabile per gli appassionati di ciclismo e non solo.

Il grande giorno è arrivato. Oggi Lecce accoglierà la quarta tappa del Giro d?Italia, evento che mancava dalla città da 22 anni. L?arrivo della Carovana rosa è.

