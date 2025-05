Lea Ypi | Contro le destre la classe conta oltre i confini

Lea Ypi, filosofa e docente alla London School of Economics, affronta le sfide delle destre contemporanee, enfatizzando l'importanza della classe sociale oltre i confini nazionali. Nata in Albania e con un percorso accademico in Italia, Ypi condivide la sua esperienza nel memoir, esplorando le dinamiche politiche globali e l'influenza delle disuguaglianze sociali.

Lea Ypi è nata in Albania, ha studiato filosofia in Italia, oggi vive nel Regno Unito dove insegna teoria politica alla London School of Economics. Ha scritto il bel memoir . Lea Ypi: «Contro le destre la classeconta, oltre i confini» il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Lea Ypi: «Contro le destre la classe conta, oltre i confini»

Su questo argomento da altre fonti

Lea Ypi: «Contro le destre la classe conta, oltre i confini» - Balcani (Politica) Lea Ypi è nata in Albania, ha studiato filosofia in Italia, oggi vive nel Regno Unito dove insegna teoria politica alla London School of Economics. Ha scritto il bel memoir «Libera» ... 🔗ilmanifesto.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

AZZOLINA: IL FUTURO DELLA SCUOLA SARÀ DIGITALE, MA IN CLASSE

Evento online promosso dall’associazione Aidr. Nicastri: occasione unica di confronto con gli studenti.