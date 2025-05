Le voci del centrodestra contro i referendum e le posizioni del passato

Il centrodestra si schiera nuovamente contro i referendum promossi dalla Cgil, invitando gli italiani all'astensione nelle prossime votazioni dell'8 e 9 giugno. Questa posizione riporta alla luce le storiche resistenze del passato, con due governatori che si uniscono al coro di leader ed esponenti impegnati a dissuadere gli elettori, riflettendo un'alleanza consolidata contro le proposte di cambiamento.

ITALIA. Ora anche due governatori si aggiungono alla lista di leader ed esponenti del centrodestra che invitano gli italiani a non andare a votare l’8 e il 9 giugno per i cinque referendum promossi dalla Cgil di Maurizio Landini e appoggiato, in modi diversi, dai partiti dell’opposizione. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Le voci del centrodestra contro i referendum e le posizioni del passato

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le voci del centrodestra contro i referendum e le posizioni del passato - ITALIA. Ora anche due governatori si aggiungono alla lista di leader ed esponenti del centrodestra che invitano gli italiani a non andare a votare l’8 e il 9 giugno per i cinque referendum promossi ... 🔗ecodibergamo.it

Lollobrigida: “Non voterò ai referendum. Sono come un congresso del Pd”. I dem: “Scandaloso” - “Io non andrò a votare al referendum, lo dico con chiarezza. Molti quesiti sembrano un congresso del Pd più che un referendum”. Con Francesco Lollobrigida si allunga la lista di esponenti di ... 🔗msn.com

Referendum, la corsa al voto divide le opposizioni. Il Pd: «La Rai oscura i quesiti» - Unite nell’appello ad andare a votare. Ma divise sul come. Mentre la maggioranza invita compatta a disertare le urne, con l’unica eccezione di Noi moderati (che spinge su ... 🔗ilgazzettino.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Autonomia, via libera al referendum: il centrodestra punta sul mancato quorum

Il via libera della Cassazione al referendum abrogativo sulla riforma dell’autonomia, promossa dalla Lega, non è stato accolto come una sorpresa dalla maggioranza, che lo attendeva.