le terre dell angitola dove il mito trovò la sua nuova dimora e i borboni la giusta terra di passaggio

Nel cuore delle terre dell'Angitola, dove storie mitiche si intrecciano con la realtà, si erge un paesaggio carico di fascino. Pino Cinquegrana esplora questo territorio, un tempo crocevia per i Borboni, evocando la memoria di un fiume potente che segna la storia e la cultura di un'Italia intrisa di bellezza.

di Pino CinquegranaL'Angitola est un des neuf ou dix fleuves qui se gettent dans le golfe; c'est le plus grandaprès l'Amato. Ses bords étaient jadis couverts de cannes à soucre. (Italie Pittoresque, 1836). Questo fiume che nasce dai due affluenti principali proveniente da Nord di Filadelfia e da Sud sopra Capistrano, in passato navigabile fino al Chao (da cui ha origine il paese di Sant'Onofrio, è ricordato nell'itinerario dell'imperatore romano Antonino Pio (86 d.C. – 161 d.C.): ad Turres ad Agitulam Nicoteram. Nella Carta Peutingeriana del II secolo d.C. in cui si evidenzia il tracciato da Capua verso l'estremità della regione, lo stesso fiume trovasi nominato con l'abbreviazione Aque Ange anziché Aquae Angitulae.In copertina: Figura 1Carta Peutingeriana del II secolo d. C., in cui si vede la mansio romana Leandro Alberti (Tutta Italia, 1553:168) racconta di un luogo dalle belle vigne che producono gustosi vini.