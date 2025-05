Le tecnologia per migliorare il viaggio

La tecnologia sta rivoluzionando il modo di viaggiare, creando esperienze più coinvolgenti e personalizzate. Grazie all'innovazione digitale, come robot e assistenti virtuali, gli itinerari interattivi e le app intelligenti, il viaggio diventa non solo un trasferimento, ma un'avventura immersiva e flessibile, capace di adattarsi alle esigenze e ai desideri di ogni viaggiatore.

Razzante*?innovazione digitale può dare un contributo importante anche al turismo e all’organizzazione dei viaggi. Con robot, assistenti virtuali e itinerari interattivi, il concetto di viaggio si sta trasformando, rivoluzionando non solo il modo di spostarsi, ma anche l’intera esperienza che lo circonda. L’equilibrio tra assistenza automatizzata e tocco umano è fondamentale nell’ospitalità. In questo senso l’Intelligenza Artificiale rappresenta una nuova frontiera da esplorare per favorire il miglior incontro tra domanda e offerta. Dal rapporto annuale “State of Hotel Guest Technology Report 2025“ è emerso come sia mutata la percezione dell’IA da parte degli ospiti nel settore alberghiero: il 58% ritiene che possa migliorare il soggiorno in hotel e apprezza piattaforme basate su questa tecnologia e che forniscono consigli personalizzati. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le tecnologia per migliorare il viaggio

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le tecnologia per migliorare il viaggio - Razzante* innovazione digitale può dare un contributo importante anche al turismo e all’organizzazione dei viaggi. Con robot, assistenti ... 🔗msn.com

Il viaggio oggi si programma tutto con un click: come la tecnologia cambia l’organizzazione delle vacanze - Il cellulare e le app come Parclick rivoluzionano l’organizzazione del viaggio, permettendo prenotazioni rapide di parcheggi, hotel e attrazioni, con informazioni in tempo reale e recensioni per un’es ... 🔗gaeta.it

Connessione WiFi lenta a bordo del treno veloce come migliorare la velocità internet in viaggio - le soluzioni tecnologiche per migliorare il servizio Le soluzioni tecnologiche ... capaci di adattarsi alle condizioni variabili del viaggio, integrando più tecnologie e operatori, e gestendo in modo ... 🔗assodigitale.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tecnologia Lidar su iPhone 12 Pro e Pro Max per creare universi di realtà aumentata . Video

Olivier Goguel, CTO di Holoforge interactive ha pubblicato questo video su Linkedin per mostrare l'uso della tecnologia Lidar.