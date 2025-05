Le strategie e le sinergie della Nato nell’Artico

Negli ultimi anni, l'Artico è diventato un teatro cruciale per le strategie della NATO, che cerca di rispondere a sfide emergenti legate a competizione geopolitica e cambiamenti climatici. Le sinergie tra Stati membri mirano a garantire sicurezza e stabilità in una regione sempre più strategica per energia, commercio e difesa.

Negli ultimi anni la scena internazionale ha subìto profondi cambiamenti e si è caratterizzata in particolare per una crescente concorrenza in diversi settori (energia, commercio, difesa). Sicuramente le dinamiche geopolitiche influenzano il cambiamento climatico, ma è vero anche l’opposto. Un esempio lampante è quello della regione artica, dove il trinomio clima-sicurezza-energia invita gli attori coinvolti a cercare nuove strategie e visioni. Al momento, nella regione le temperature salgono quattro volte più velocemente che nel resto del mondo.Questo fenomeno drastico ha conseguenze importanti sul fronte geopolitico ed economico, ma anche sul piano della sicurezza e della governance di quest’area, poiché il tradizionale approccio collaborativo in essere dalla fine della Guerra Fredda lascia ormai sempre più spazio allo scontro e alla competizione. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le strategie e le sinergie della Nato nell’Artico

Cosa riportano altre fonti

