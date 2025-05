Le star del cinema denunciano il silenzio su Gaza l’appello in vista del Festival di Cannes

In vista dell'apertura del Festival di Cannes, oltre 380 celebrità del cinema, tra cui Richard Gere e Susan Sarandon, si uniscono per denunciare il silenzio del mondo culturale sulla crisi a Gaza. Il loro appello sottolinea l'importanza di utilizzare la voce dell'arte per affrontare le ingiustizie e promuovere la pace.

