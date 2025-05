le stanze super blindate presenti in ogni dimora royal offrono a re carlo iii e alla regina camilla una via di fuga in situazioni di emergenza

Le stanze super blindate delle residenze reali offrono a Re Carlo III e alla Regina Camilla una via di fuga in caso di emergenze. Con crescenti minacce, dai conflitti globali agli attacchi terroristici, i loro assistenti hanno sviluppato piani di protezione sofisticati ma prontamente attuabili per garantire la sicurezza della monarchia.

Come proteggere re Carlo III e la moglie Camilla in caso di guerra o attacco terroristico? Negli anni, la minaccia costante contro il sovrano d'Inghilterra ha portato i suoi assistenti a preparare piani di fuga specifici, ultra sofisticati ma all'occorrenza di facile attuazione. Non basterebbe, infatti, un esercito di bodyguard a garantire la sicurezza del monarca. La vera soluzione adatta al caso è un'altra, anche se necessariamente temporanea: una panic room blindata, in grado di ospitare in segreto il re e la regina per diversi giorni, persino settimane. Re Carlo III e Camille, tutte le loro panic room. Da Buckingham Palace a Londra, fino a Balmoral in Scozia, in tutte le dimore Royal frequentate dal re e dalla regina gli spazi sotterranei portano a un appartamento segreto, di cui pochissimi conoscono la precisa ubicazione e in cui possono scappare in caso di emergenza, attacco terroristico o addirittura una guerra.