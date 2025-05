Le spillano 110mila euro con le criptovalute Ma è una storia a lieto fine

Una donna di Bressanone, sedotta da promesse di guadagni facili nel mondo delle criptovalute, si è ritrovata a perdere 110mila euro in una truffa ben architettata. Tuttavia, ciò che sembrava un finale tragico si trasforma in un lieto fine, rivelando una storia di resilienza e speranza nel combattimento contro le frodi informatiche.

Guadagni facili e in poco tempo: è così che una donna di Bressanone è stata convinta a investire in criptovalute. Peccato che dietro quelle promesse accattivanti e allettanti ci fosse una truffa che le ha sottratto 110mila euro. Una storia potenzialmente tragica, se non fosse per l’happy ending. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Le spillano 110mila euro con le criptovalute. Ma è una storia a lieto fine

