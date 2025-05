Le spiagge migliori del Veneto | ecco dove sono le 9 Bandiere blu 2025

Scopri le meravigliose spiagge del Veneto premiate con la Bandiera Blu nel 2025! Queste nove località, già insignite nel 2024, rappresentano il meglio per qualità dell'acqua, servizi e sostenibilità. Venezia, 13 maggio 2025 – l'estate è alle porte e queste spiagge sono pronte ad accogliere i visitatori con la loro bellezza mozzafiato.

Venezia, 13 maggio 2025 – L’estate si avvicina, confermate le ‘migliori’ spiagge venete. sono nove quelle che hanno ottenuto la ‘bandiera blu’, confermate quelle dell’anno 2024.La bandiera blu è un riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.Quali sono le spiagge Bandiera Blu 2025 Nel litorale della Provincia di Venezia, sono sette i comuni e spiagge confermate anche per il 2025 con la ‘bandiera blu’. Si tratta di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia e Chioggia. Le altre due sono collocate nella Provincia di Rovigo e sono nei comuni di Rosolina e Porto Tolle. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it