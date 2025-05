Le sfide di Jessica Selassié tra giustizia e media

Jessica Selassié, vincitrice del GF Vip 6, si confronta con le complesse sfide legate alla condanna della sorella, affrontando il delicato equilibrio tra giustizia e l'impatto dei media. In questa intima narrazione, Jessica condivide le difficoltà e le emozioni legate a una situazione che ha segnato profondamente la sua vita. Scopri di più su Donne Magazine.

La vincitrice del GF Vip 6 racconta le complicazioni legate alla condanna della sorella. JessicaSelassié e il braccialetto elettronico della sorella: una storia di difficoltà su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Le sfide di Jessica Selassié tra giustizia e media

Potrebbe interessarti su Zazoom

Denise Pipitone : interrogato per ore l'ex fidanzato di Jessica Pulizzi

Si è concluso intorno alle 5 del pomeriggio alla Procura di Marsala l'interrogatorio di Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, il giovane Mazara processato e poi assolto per complicità nel rapimento della piccola Denise Pipitone.