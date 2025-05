Le SBC di FC 25 | Bar?? Y?lmaz Menzioni d’onore

Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! In questo articolo scopriremo come completare la sfida dedicata al talentuoso Baris Yilmaz, rilasciata il 13 maggio 2025 in occasione della promozione TOTS. Non perdere l'occasione di arricchire la tua squadra con questo straordinario giocatore!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Barış Yılmaz uscita in data 13 maggio 2025 in occasione della promo TOTS.

Come sbloccare la SBC di Barış Yılmaz
Numero sfide: 1
Premio: 1x Menzioni d'onore Barış Yılmaz Non scambiabile
Costo al momento dell'uscita: 20.000 Crediti circa
Scadenza: 20 maggio 2025

Rosa 85
Richieste:
Valutazione squadra: min 85

Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate Team

EA SPORTS ANNUNCIA I 12° GIOCATORI TOTY E LE MENZIONI D'ONORE

Oggi EA SPORTS FC annuncia i vincitori del titolo 12° giocatore! La community che ha votato in-game ha scelto il capocannoniere con più di 50 gol Cristiano Ronaldo e la stella della UCL femminile Alexandra Popp.