Le parole di Francesco non erano strumentalizzabili | al nuovo Papa il compito di non farsi tirare per la stola

Nell'attuale panorama del giornalismo italiano, i vaticanisti sembrano aver preso il comando, spesso intrecciando critiche a Francesco con facili ipocrisie. Emanuele Rizzo esplora il rischio che il nuovo papa possa essere strumentalizzato, mentre il dibattito sul suo operato si fa sempre più acceso e polarizzato, rivelando tensioni tra visioni tradizionali e progressiste.

di Emanuele RizzoIl giornalismo italiano pullula di vaticanisti. Da un mese pontificano sull’operato di Francesco, non senza premesse ipocrite a cui seguono giudizi severi. Pacifinto, inutilmente retorico e persino ignorante – tuonano severi i progressisti. Loro, si sa, hanno una versione del Vangelo edita dai rivali di facciata Crosetto e Lollobrigida in cui – nella notte del Getsemani – Gesù chiede a Pietro di acquistare più spade investendo i soldi ricavati dalla moltiplicazione del vino.Parlava di più agli atei che ai cattolici, accusano i conservatori. Comprensibile rimprovero di chi fonda la sua proposta politica sulla paura del prossimo, condannando l’altro e condonando se stesso. Era lecito sperare che l’elezione di Leone ricollocasse i tifosi allo stadio per merito dell’Inter approdata in finale di Champions League, mica per un improvviso sussulto di onestà intellettuale. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le parole di Francesco non erano strumentalizzabili: al nuovo Papa il compito di non farsi tirare per la stola

Approfondimenti da altre fonti

Le parole di Francesco non erano strumentalizzabili: al nuovo Papa il compito di non farsi tirare per la stola - Il giornalismo italiano pullula di vaticanisti. Da un mese pontificano sull’operato di Francesco, non senza premesse ipocrite a cui seguono giudizi severi. Pacifinto, inutilmente retorico e persino ig ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Le parole del Patriarca Francesco: «Ringraziamo il Signore. Non gli faremo mancare i nostri piccoli aiuti» - Condividiamo le parole del Patriarca Francesco con cui ha voluto esprimere la sua gioia, e quella del Patriarcato di Venezia, per l'elezione di Leone XIV: «Ringraziamo il Signore e gioiamo per il dono ... 🔗genteveneta.it

Papa Francesco, ginecologo Viale: "Per l'aborto mi chiamò sicario, conservatore su molti temi" - che ricorda come le posizioni di Papa Francesco non erano "tutte e per tutti condivisibili". Dure le parole riservate ai medici che si occupano di aborti e "che garantiscono l'applicazione della ... 🔗adnkronos.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Totti positivo con sintomi al Covid19: ecco come sta

L'ex capitano della Roma aveva accusato nei giorni scorsi alcuni sintomi, tra cui febbre e debolezza, ma le sue condizioni stavano gi? migliorando.