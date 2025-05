Le nomine alla Ciip I sindaci dei Sibillini vogliono più potere Attesa per i rinnovi dei direttivi dell' ex consorzio idrico e aato 5

I sindaci dei comuni dei Sibillini sono in cerca di un maggiore potere nelle nomine alla Ciip, in vista dei rinnovi dei direttivi dell'ex consorzio idrico e dell'Aato 5. A Fermo, la competizione per presidenze e consigli d'amministrazione di Ciip e Aato 5 è accesa, coinvolgendo Ascoli, San Benedetto del Tronto e Fermo.

FERMO È una battaglia non da poco quella che si sta consumando per il rinnovo di presidenze e consigli d?amministrazione di Ciip e aato 5. Ascoli, San Benedetto del Tronto e Fermo.

