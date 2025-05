Le Nevé e Piccolruaz i più abili

Le nevé e Piccolruaz spiccano tra i migliori arrampicatori del Melloblocco, chiudendo un numero impressionante di blocchi. Tuttavia, l'essenza di questa manifestazione va oltre la vittoria: si celebra la partecipazione. Gli organizzatori si sono impegnati a valorizzare i massi esistenti, riportando alla luce il patrimonio dell'arrampicata e offrendo un'esperienza unica agli appassionati.

Melissa Le Nevé tra le donne e Michael Piccolruaz sono riusciti a "scalare" e chiudere il maggior numero di blocchi ma al Melloblocco si vince. partecipando! Gli organizzatori, a livello di massi da scalare, hanno pensato di valorizzare il patrimonio esistente e di riportare al vecchio splendore settori che erano caduti pian piano in disuso, ma anche di proporre progetti ancora più grandi. Alla fine, tra le donne, la francese Mélissa Le Nevé ha chiuso più blocchi con montepremi al Melloblocco con 8 blocchi, seguita da Barbara Zangerl con 7 e Salome Romain con 6, mentre tra i maschi hanno chiuso 7 blocchi Michael Piccolruaz e Simone Tentori, seguiti da Stefano Carnati con 6."Tuttavia, il Melloblocco è stato vinto da tutti coloro che, nonostante le previsioni catastrofiche di inizio settimana, hanno deciso di recarsi in valle a prescindere da tutto – dichiarano dal Consorzio Turistico Porte di Valtellina –.

