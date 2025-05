Le monache di Santa Rita e la nuova preghiera per il Papa | Un gesto d' amore

Le monache di Santa Rita, in un gesto di profonda devozione, presentano una nuova preghiera per il Papa. In occasione del 13 maggio 2025, invocano Maria, Madre della Grazia, affinché protegga Leone XIV, offrendogli luce e forza nel suo cammino. Questa iniziativa riflette l'amore e la fede che uniscono la comunità religiosa e il pontefice.

Cascia, 13 maggio 2025 - "Maria, Madre della Grazia, custodisci e proteggi il Santo Padre Leone XIV. Sotto il tuo manto possa sempre trovare la forza e la luce dell'amore, per portare al mondo la pace del Signore risorto. Insieme ai santi del nostro Ordine in particolare Sant'Agostino e SantaRita, con la sua testimonianza di vita, aiuti tutti noi a risvegliare nel cuore la struggente nostalgia di Dio, bellezza così antica e così nuova": è la preghiera composta dalle monache agostiniane di clausura del monastero di SantaRita di Cascia per Papa Leone XIV. Una preghieranuova, "scritta con il cuore" all'indomani dell'elezione dell'ex cardinale Robert Prevost al soglio pontificio, e affidata all'Ansa dalla madre badessa suor Maria Grazia Cossu."Questa preghiera è nata nella nostra comunità in questi giorni di grande grazia - spiega la religiosa - e l'abbiamo dedicata interamente al Santo Padre, come gesto d'amore e comunione spirituale. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le monache di Santa Rita e la nuova preghiera per il Papa: "Un gesto d'amore"

