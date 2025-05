Le mire romane di Cirio le grane di Cairo a La7 e le altre pillole del giorno

Il 2027 si avvicina nel panorama politico italiano, e con lui si infittiscono le manovre tra partiti e possibili alleanze. Nel centrodestra, l'attenzione si concentra sul Piemonte, dove il presidente Alberto Cirio potrebbe rivelarsi una figura chiave. Scopriamo le ultime novità e le dinamiche in gioco tra le mire romane, le grane di Cairo e altro ancora.

Il 2027 pare lontanissimo, eppure per i tempi politici è poco più che dietro l'angolo. Il risiko in vista del voto agita già partiti e futuribili coalizioni. Nel centrodestra l'ultima incognita arriva dal Piemonte. Come sussurra lo Spiffero, il presidente Alberto Cirio pare si stia scaldando per una poltrona a Roma. Per assecondare questa ambizione, però, dovrebbe dimettersi prima della fine naturale del mandato (2029). E qui sorgono i problemi. Forza Italia, il partito del governatore, teme infatti di perdere la Regione consegnandola alla Lega o a Fratelli d'Italia. Dal canto suo, si mormora che Giorgia Meloni stia accarezzando l'idea di un Election Day per massimizzare la spinta nazionale. Il piano è posticipare le Amministrative dell'autunno 2026 accorpandole alle Politiche della primavera successiva (si vota a Roma, Milano, Torino, Napoli).

Visite guidate gratuite alle Terme Romane di Via Terracina

Secondo appuntamento per le aperture straordinarie dei Luoghi della Cultura di Napoli sabato 8 e domenica 9 visite guidate gratuite alle Terme Romane di via Terracina Le Terme Romane di Via Terracina visitabili Sabato e DomenicaApertura straordinaria delle Terme Romane di via Terracina acura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli in collaborazione col Gruppo Archeologico Napoletano.