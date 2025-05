Le liti l’allontanamento e il ritorno Così Khalid ha ucciso senza pietà Amina | La bimba voleva entrare l’ho cacciata

Nel cuore di una tragica vicenda, l'udienza al Tribunale dei Minori svela il dramma di Amina, una bambina vittima di femminicidio. I dettagli dell'omicidio perpetrato da Khalid, e la complessità delle dinamiche familiari, emergono dal verbale, gettando luce su un'inevitabile tragedia che ha segnato la sua vita e quella dei suoi cari.

di Anna Giorgi MILANO Dal verbale dell’udienza che si è svolta davanti al Tribunale dei Minori per l’affidamento della bambina, orfana di femminicidio, emergono dettagli dell’omicidio e delle dinamiche familiari raccontate dagli operatori dei servizi sociali di Settala."Quando ho sferrato il colpo, la bambina si trovava in un’altra stanza", racconta Khalid, l’uomo che la mattina del 5 maggio ha ucciso a coltellate la moglie Amina mentre la figlia di dieci anni era in casa.E ancora: "La casa è molto piccola. Quando la bimba ha sentito i rumori è arrivata in camera, ma io non l’ho fatta entrare e l’ho spinta fuori. A quel punto la bambina è uscita di casa, ma non so dove sia andata".La bimba di 10 anni potrebbe essere affidata agli zii materni. Lo hanno chiesto i servizi sociali e alla richiesta si è associata sia la curatrice speciale della bimba, che la difesa del padre (rappresentata dai difensori Giorgio Ballabio e Maria Cristina Delfino). 🔗Leggi su Ilgiorno.it