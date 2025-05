Le Inequalities in Triennale Soldi al Museo della Resistenza Ma resta il nodo della Beic

Le recenti dichiarazioni del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, garantiscono il contributo del Ministero per la Triennale di Milano, in occasione dell'inaugurazione della 24esima Esposizione Internazionale. Tuttavia, rimane aperto il dibattito sulla situazione della Beic e sulle disuguaglianze nel finanziamento dei musei, in particolare per il Museo della Resistenza.

MILANO "Tutto assicurato. Abbiamo parlato e con il sindaco Sala e con il presidente della Regione Fontana: il contributo promesso dal Ministero della Cultura ci sarà". Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine dell’inaugurazione della 24esima Esposizione Internazionale di Triennale, Inequalities, ieri ha riconfermato - come annunciato tre settimane fa - l’accordo preso un anno fa dal suo predecessore, Gennaro Sangiuliano: per il Museo nazionale dellaResistenza "Abbiamo detto sui sei milioni e mezzo. Dopodiché tutto è migliorabile, ma questa è la cifra stabilita e sufficiente. Seguiremo passo passo tutti i lavori", promette. Il Museo nazionale dellaResistenza, in costruzione a Porta Volta su progetto Herzog & De Meuron, aveva registrato uno scostamento di fondi e - con i Soldi del Ministero - ora i conti tornano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le “Inequalities“ in Triennale. Soldi al Museo della Resistenza. Ma resta il nodo della Beic

