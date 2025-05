Le iene stasera in tv la nuova puntata | le anticipazioni e gli ospiti

Stasera, martedì 13 maggio, su Italia 1 torna “Le Iene” con Veronica Gentili e Max Angioni. Preparatevi a una serata ricca di inchieste scottanti, rivelazioni esclusive e ospiti d'eccezione. La cronaca, lo sport, il costume e lo spettacolo verranno raccontati in modo diretto e senza filtri. Non perdetevi questa nuova entusiasmante puntata!

Martedì 13 maggio, in prima serata su Italia 1 tornano “Le iene”, con Veronica Gentili e Max Angioni: una serata all'insegna di inchieste scottanti, rivelazioni esclusive e ospiti d'eccezione: cronaca, sport, costume e spettacolo vengono raccontati in modo diretto e senza filtri, con gli. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stasera in tv (13 maggio): Rai 1 si spegne per l’Eurovision, Francesca Fagnani non c'è (e Veronica Gentili dilaga) - I programmi tv da vedere stasera, 13 maggio, dal contest musicale più atteso al mondo, alle inchieste de Le Iene, E' sempre Cartabianca e Petrolio. 🔗libero.it

Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti - Va in onda oggi, martedì 29 aprile a partire dalle 21.20 su Italia 1, una nuova puntata de “Le iene”, condotta come sempre da Veronica Gentili e Max Angioni. Inchieste, storie di cita e di sport, ... 🔗today.it

Le Iene presentano: Inside stasera in tv domenica 11 maggio su Italia 1: ecco la nuova inchiesta sull'arte della truffa con testimonianze esclusive - Le Iene presentano: Inside tornano stasera in tv su Italia 1 in prima serata con una nuova inchiesta firmata da Luigi Pelazza e Riccardo Festinese. Il programma, spin-off del celebre show Mediaset, co ... 🔗corrieredellumbria.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021, scaletta quarta serata : Ospiti Barbara Palombelli Mahmood

Stasera i finalisti delle Nuove Proposte vinceranno il campionato corrispondente. L'ordine di esecuzione è: Davide Shorty, Folcast, Gaudiano, Wrongonyou.