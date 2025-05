Le Iene Show stasera su Italia 1 | servizi ed anticipazioni della puntata del 13 maggio 2025

Stasera su Italia 1 torna Le Iene Show, il programma di approfondimento che sfida convenzioni e racconta la verità. Scopriamo insieme le inchieste, gli ospiti speciali e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 13 maggio 2025. Non perdere anche il quiz “Que...”, ricco di sorprese e divertimento!

Le IeneShow, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti torna in prima serata su Italia 1. Scopriamo tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro dellapuntata di stasera, martedì 13 maggio2025.Le IeneShow puntate, le anticipazioni e il quiz “Questa la so”stasera, martedì 13 maggio2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “Le IeneShow“, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni. Anche questa sera spazio al quiz “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro. Ma passiamo poi agli ospiti al centro dellapuntata di stasera. Si tratta di Chiara Maci, food blogger, cuoca e conduttrice televisiva e il cantautore Eugenio Finardi protagonisti di due imperdibili monologhi. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Le Iene Show, stasera su Italia 1: servizi ed anticipazioni della puntata del 13 maggio 2025

Se ne parla anche su altri siti

Le Iene Show puntate, le anticipazioni e il quiz “Questa la so” - Torna l’appuntamento con Le Iene Show in prima serata su Italia 1: i temi, i servizi e gli ospiti al centro della puntata di martedì 13 maggio 2025 ... 🔗superguidatv.it

Le Iene tornano stasera in tv con nuove inchieste: focus sul reparto degli orrori e il caso di Davide Barzan. Scopri le anticipazioni - Tornano Le Iene stasera in tv martedì 13 maggio su Italia 1 in prima serata. Il programma metterà a fuoco varie situazioni scomode cercando di far chiarezza. Il presidente del Trapani Calcio e del Tra ... 🔗corrieredellumbria.it

Stasera in tv (13 maggio): Rai 1 si spegne per l’Eurovision, Francesca Fagnani non c'è (e Veronica Gentili dilaga) - I programmi tv da vedere stasera, 13 maggio, dal contest musicale più atteso al mondo, alle inchieste de Le Iene, E' sempre Cartabianca e Petrolio. 🔗libero.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tale e Quale Show: vince Barbara Cola con Anastacia. E volano gli ascolti per Goggi, Panariello Salemme

Vince Barbara Cola con una formidabile imitazione di Anastacia l?ottava puntata di Tale e Quale Show, andata in onda ieri sera e che ha visto eccezionalmente alternarsi alla conduzione Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme con il supporto di Gabriele Cirilli.