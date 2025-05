Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 13 maggio 2025

Questa sera, martedì 13 maggio 2025, alle 21:20 su Italia 1, torna Le Iene Show con Veronica Gentili al timone. Scopriamo insieme le anticipazioni sui servizi, gli irresistibili scherzi e le esclusive interviste che ci aspettano in una puntata ricca di ironia e intrattenimento. Non mancare!

Le IeneShow: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 13 maggioQuesta sera, martedì 13 maggio2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le IeneShow, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 13 maggio.anticipazioniUn’edizione rinnovata e ancora più spettacolare con ospiti, monologhi, divertimento e tante novità. Tra queste, il debutto del contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Oltre agli imperdibili servizi, da sempre fiore all’occhiello del programma, la puntata del martedì avrà un taglio più leggero e divertente, senza rinunciare all’irriverenza e all’inconfondibile stile della trasmissione. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 13 maggio 2025

