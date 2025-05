Le guerre pervadono un mondo preso dalla paura La riflessione di Malgieri

Le guerre, alimentate dalla paura, segnano profondamente il nostro tempo. La riflessione di Malgieri mette in luce come il pianeta si stia trasformando in un vasto campo di battaglia. Attualmente, si contano 56 conflitti attivi, secondo l’Acled, coinvolgendo milioni di persone in una spirale di violenza e tensione destinata a perdurare.

Il mondo sta diventando uno sterminato campo di battaglia sul quale si accendono conflitti che sembrano destinati a non spegnersi più. Secondo alcuni centri di studi geopolitici come l’Acled (Armed conflict location and event data), attualmente sono in corso 56 guerre che coinvolgono, in maniera diretta o indiretta, ben 96 Paesi, tra questi anche l’Italia che partecipa in vario modo a missioni cosiddette di pace o a fornire armi ai belligeranti.Negli ultimi cinque anni, gli episodi di conflitti di varia natura sono quasi raddoppiati, passando da oltre 104.000 nel 2020 a quasi 200.000 nel 2024 (di cui la metà dovuti a bombardamenti). Questi eventi hanno causato oltre 233.000 decessi nel solo 2024, una stima molto probabilmente al ribasso, e ben centomila profughi. Papa Bergoglio parlò di una “terza guerra mondiale a pezzi”. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Le guerre pervadono un mondo preso dalla paura. La riflessione di Malgieri

