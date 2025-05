Le foto di Lady Diana con David Bowie Che da palazzo chiesero di tener nascoste

Le foto segrete di Lady Diana insieme a David Bowie, custodite gelosamente per quasi quarant’anni, sono finalmente emerse. Scattate nel 1987, queste immagini svelano un affascinante aneddoto, riportato in esclusiva dal Daily Mail. La storia di questo incontro illumina un angolo inedito della vita della principessa e della rockstar.

Sono rimaste nascoste per quasi quarant’anni. E oggi che le immagini di LadyDiana con DavidBowie nel 1987 hanno iniziato a circolare, insieme ad esse è stato reso noto anche un curioso aneddoto.A rivelare, in esclusiva, tutto quanto, è stato il Daily Mail. Che, in un articolo pubblicato oggi, ha raccontato cosa successe durante l’incontro tra la principessa del Galles e l’allora star del pop.L’incontro tra Diana e DavidBowieEra il giugno del 1987 e DavidBowie aveva in programma, allo stadio di Wembley a Londra, uno dei suoi concerti. Serate in musica, veri e propri show, nell’ambito del suo popolarissimo The Glass Spider Tour che lo aveva portato, per mesi, in giro per il mondo.In quell’occasione, nel backstage, vennero scattate alcune immagini della popstar insieme nientedimeno che a LadyDiana. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Le foto di Lady Diana con David Bowie. Che da palazzo chiesero di tener nascoste

Altre fonti ne stanno dando notizia

Omaggio allo stilista David Sassoon in 10 look iconici creati per Lady Diana - Noi lo omaggiamo così; con una selezione dei più bei look creati da David Sassoon per Lady Diana. Semplicemente, immortali. Un suit rosa pesca profilato di ruches, firmato Bellville Sassoon. 🔗elle.com

Lady Diana - La foto che immortala Diana in lacrime in pubblico, nel 1983, è ormai parte della storia della royal family, ma nessuno sa con certezza cosa scatenò la disperazione della principessa ... 🔗ilgiornale.it

Perché Lady Diana pianse in pubblico durante il tour in Australia: cosa c'è dietro la foto - Nel 1983 l’allora principe di Galles Carlo e la ventunenne Lady Diana partirono ... profonde tra Carlo e Diana. Una di queste sarebbe ancora ben visibile nella foto che ritrae la principessa ... 🔗ilgiornale.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

All'asta le lettere di Lady Diana alla governante - le missive scritte a mano

Mentre prestava servizio a Park House, Violet Collison ha assistito alla nascita di Diana e dei suoi tre fratelli Sarah, Jane e Charles.