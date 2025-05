Le eccellenze di Sermoneta in un documentario per la Festa del Cinema di Roma

Sermoneta si prepara a brillare al Festival del Cinema di Roma con un documentario che celebra le sue eccellenze. Partecipando al progetto Lepini Green, l'iniziativa mette in luce la gestione sostenibile del patrimonio agro-forestale, l'uso di energie rinnovabili e il turismo responsabile, raccontando la bellezza di un territorio da scoprire e tutelare.

