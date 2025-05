Le Douaron non basta per il Palermo pari con la Carrarese e playoff da ottavo | c' è la Juve Stabia

Il Palermo chiude la stagione regolare con un pari in casa contro la Carrarese, terminando ottavo in classifica. Nonostante il gol di Le Douaron nel finale, il risultato di 1-1 e la vittoria del Cesena contro il Modena hanno costretto i rosanero a scendere in campo ai playoff, dove affronteranno la Juve Stabia.

Il Palermo chiude la stagione regolare con un pareggio in casa che determina così l'ottava posizione nella classifica finale, vista la vittoria del Cesena contro il Modena: al Barbera con la Carrarese finisce 1-1, in virtù delle reti di Shpendi in avvio e Le Douaron in chiusura. La squadra di. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Le Douaron non basta, per il Palermo pari con la Carrarese e playoff da ottavo: c'è la Juve Stabia

Approfondimenti da altre fonti

Calcio: Palermo,l'avversaria dei playoff sarà la Juve Stabia

ansa.it scrive: Evitata la sconfitta a pochi minuti dalla fine, grazie a un gol di Le Douaron, che ha pareggiato la rete del vantaggio di Shpendi. (ANSA) ...

Palermo, riecco Le Douaron: l’arma in più per la rincorsa ai playoff

Lo riporta msn.com: Il Palermo ha finalmente trovato il gol del 3-1 finale al "Ceravolo" grazie a un sostituto: non accadeva da settembre. E l'autore della rete è proprio Le Douaron, uno degli acquisti più ...

Palermo, riecco Le Douaron: l’arma in più per la rincorsa ai playoff

Secondo mediagol.it: Il Palermo ha finalmente trovato il gol del 3-1 finale al "Ceravolo" grazie a un sostituto: non accadeva da settembre. E l'autore della rete è proprio Le Douaron, uno degli acquisti più chiaccherati ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Palermo,sfida su TikTokl : bimba morta a 10 anni

Tragico epilogo a Palermo per la bambina di 10 anni finita in terapia intensiva a causa di un arresto cardiaco causato dall'estrema sfida del soffocamento sui social TikTok.