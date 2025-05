Le donne che illuminano i villaggi rurali a Zanzibar

Nel cuore dei villaggi rurali di Zanzibar, le donne come Fatma Juma Haji sono vere faro di speranza e innovazione. Tra palme da cocco e case modeste, scardinano stereotipi e illuminano il futuro delle loro comunità, affrontando sfide quotidiane con ingegno e determinazione. Un simile percorso di emancipazione sta trasformando non solo le loro vite, ma anche quelle del villaggio.

Tra le palme da cocco c’è una casa. Il suo corridoio è illuminato a malapena. Tra le pareti costruite con legna e fango, Fatma Juma Haji è intenta a dividere con attenzione i cavi rossi da quelli neri. Tra le labbra mantiene un cacciavite, mentre ai suoi piedi si accumulano rotoli di fili elettrici. Con il supporto di altre tre donne, collega i due cavi a un dispositivo fissato al muro. Tutte indossano hijab dai colori vivaci e stanno installando un impianto a energia solare in un’abitazione nel villaggio di Muyuni B a Zanzibar, al largo della costa della Tanzania, nell’Africa orientale.Queste donne sono le Solar mamas, si fanno chiamare così da quando hanno iniziato a lavorare all’assemblaggio, installazione, manutenzione e riparazione di kit solari nei villaggi dell’arcipelago. La loro formazione è affidata al Barefoot College Zanzibar, un’organizzazione che ha un forte impatto nella vita quotidiana delle comunità locali. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le donne che illuminano i villaggi rurali a Zanzibar

