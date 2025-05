Le diverse abilità salgono alla ribalta | c’è il festival L’arte che incanta

Le diverse abilità salgono alla ribalta con il festival "L'arte che incanta". A Bergamo, l'arte diventa un ponte verso l'inclusione, celebrando la ricchezza di ciascun individuo. L'espressione “diverse abilità” va oltre il concetto di disabilità, abbracciando una varietà di potenzialità e fragilità che ci uniscono. Da qui inizia il viaggio nel mondo dell’arte inclusiva.

Bergamo. Vivere L’arte senza barriere. L’espressione “diverseabilità” non è da intendersi come un semplice sinonimo di “disabilità”: descrive la complessa commistione di potenzialità e fragilità che attraversa ogni persona, senza eccezioni.Si deve partire da qui per comprendere il festival “L’arte che incanta”, alla sua prima edizione, e che trasformerà il cuore di Bergamo in un palcoscenico aperto a tutti dal 21 al 30 maggio.Il festival si inserisce all’interno di un ampio programma di iniziative, promosse dal C.I.S., dedicate al tempo libero qualificato per le diverseabilità: musica, teatro, sport, vacanze e altro ancora. “L’evento si svolgerà principalmente al Centro Culturale San Bartolomeo e la chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano a Bergamo, con un ricco programma di spettacoli – tra cui concerti, esibizioni corali, performance teatrali e di danza – che vedranno protagoniste persone con disabilità” dichiara Donatella Moioli, direttrice artistica del festival e del coro Liberi suoni. 🔗Leggi su Bergamonews.it