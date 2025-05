Le colline della ciclopista dell’Arno con la Fiab

Scopri le meraviglie delle colline aretine con la ciclopista dell'Arno, grazie alla Fiab! Unisciti a noi per un’affascinante escursione in bicicletta domenica 18 maggio 2025, attraversando percorsi suggestivi e tranquilli, frutto dei recenti sviluppi della Provincia di Arezzo per un viaggio sostenibile e panoramico. Non perdere l'opportunità di pedalare tra bellezze naturali!

Arezzo, 13 maggio 2025 – Le collinedellaciclopistadell’Arno con la FiabL’escursione in bicicletta in programma domenica 18 maggio 2025Nel 2023 la Provincia di Arezzo ha realizzato nuovi tratti di ciclovia per collegare percorsi a basso traffico, creando un collegamento continuo tra Arezzo e Levane, parte della futura Ciclovia dell’Arno. Il percorso, ora completamente aperto, presenta però alcuni tratti in condizioni precarie. Quindi nel programma Fiab ecco una cicloescursione di grande valore paesaggistico e con rilevanze storiche come il Santuario di Santa Maria in Valle e la fattoria di Migliarina. L’itinerario evidenzia i collegamenti tra la Stazione di Arezzo, il Sentiero della Bonifica e la Ciclovia dell’Arno dal Casentino. PROGRAMMA 8,30 - Ritrovo Stazione FS Arezzo 8,45 - Partenza della ciclo escursione: Arezzo, Chiusa dei Monaci, Monte Sopra Rondine, Pieve a Maiano, Ponte Catolfi, Levane, SR. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le colline della ciclopista dell’Arno con la Fiab

Approfondimenti da altre fonti

Le colline della ciclopista dell’Arno con la Fiab - Nel 2023 la Provincia di Arezzo ha realizzato nuovi tratti di ciclovia per collegare percorsi a basso traffico, creando un collegamento continuo tra Arezzo e Levane, parte della futura Ciclovia dell’A ... 🔗lanazione.it

Ciclopista dell'Arno-Sentiero della Bonifica: la grande infrastruttura ciclabile nel 2020 - Grazie a queste risorse ed all'assegnazione di ulteriori 7,61 milioni provenienti dal fondo sociale di coesione 2014/2020 al sistema ciclabile Ciclopista dell'Arno-Sentiero della Bonifica ... 🔗nove.firenze.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Fascino del Montepulciano d'Abruzzo: Recensione del Fantini Colline Teramane DOCG

Un rosso strutturato dall'AbruzzoColline Teramane Montepulciano d'Abruzzo DOCG è un vino rosso prodotto da Fantini, azienda vinicola situata in Abruzzo, Italia.