Le bastonate a piazzale Gramsci dopo il tentato rapimento del bimbo di 2 anni

Dopo il tentato rapimento di un bimbo di 2 anni a piazza del Comune, la 36enne di origini rumene, già conosciuta per atti violenti, è tornata al centro dell'attenzione per le sue aggressioni a passanti a piazzale Gramsci. Nonostante i precedenti e un foglio di via da Viterbo, continua a seminare paura tra la gente.

