Lazio Juve il Giudice Sportivo tocca anche le casse biancocelesti | i tifosi laziali si sono resi protagonista di quel gesto durante la sfida dell’Olimpico Il comunicato ufficiale

Dopo la 36^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti contro la Lazio a causa di comportamenti inadeguati dei tifosi durante la sfida contro la Juventus all'Olimpico. Il comunicato ufficiale ha svelato la multa inflitta al club biancoceleste, evidenziando l'impatto non solo sportivo, ma anche economico di tali episodi.

LazioJuve, il GiudiceSportivo “condanna” anche il club biancoceleste per colpa dei suoi tifosi: cos’è accaduto e la multa comminata alla societàTerminata la 36^ giornata di Serie A, il GiudiceSportivo ha stilato il rapporto di tutti i “cattivi” del turno. Tra questi non c’è solo la Juve, nuovamente multata dal dottor Gerardo Mastrandrea. anche la Lazio è costretta a dover aprire le proprie casse per colpa dei propri tifosi. Ecco la decisione del GiudiceSportivo, che ha deciso di multare il club biancocelestecomunicato – «Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Lazio per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juve, il Giudice Sportivo tocca anche le casse biancocelesti: i tifosi laziali si sono resi protagonista di quel gesto durante la sfida dell’Olimpico. Il comunicato ufficiale

Cosa riportano altre fonti

Giudice sportivo, due giornate a Kalulu - MILANO - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato 14 giocatori dopo le gare della 36ª giornata di campionato. Campionato finito per il difensore della Juventus, ... 🔗corrieredellosport.it

Giudice sportivo, stangata Juve: UFFICIALE 14 giornate di squalifica - Giudice sportivo e la stangata ufficiale alla Juve: 14 giornate di squalifica e decisione presa dalla Lega su Parma-Napoli e Inter-Lazio ... 🔗calciomercato.it

Pochi istanti fa è arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito alla squalifica inflitta ai danni di Pierre Kalulu - Pochi istanti fa è arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito alla squalifica inflitta ai danni di Pierre Kalulu Il pareggio maturato all’Olimpico contro la Lazio rischia di non pesare sul c ... 🔗lazionews24.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

TALE E QUALE SHOW LA FINALISSIMA : Quarto giudice Alessandro Siani

Il giorno della finalissima ? arrivato. Venerd? 20 novembre andr? in onda alle 21.25 la decima e ultima puntata di ?Tale e Quale Show?, il variet? di Rai1 condotto da Carlo Conti, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.