Lazio celebrazione e lavoro a Formello | sfiducia per un rientro con l’Inter!

A Formello, clima di celebrazione per la Lazio, tornata al lavoro in vista della sfida contro l'Inter. Le ultime news dall'allenamento e le speranze di un rientro per Marco Baroni, seppur a rischio, si intrecciano con l'attesa per il match. Intanto, l'Inter approfitta dell'ultimo giorno di riposo.

Clima di celebrazione a Formello, dove la Lazio è tornata anche a lavoro. Le ultime indicazioni dall’allenamento dei biancocelesti in vista della gara contro l’Inter. Un rientro a rischio per Marco Baroni.NON SOLO ALLENAMENTO – Mentre l’Inter si gode ancora l’ultimo giorno di riposo a disposizione, la Lazio torna ad allenarsi sui campi di Formello. Non solo lavoro per la squadra di Marco Baroni, considerando il clima di celebrazione per lo storico scudetto conquistato nel 2000 che si respira in questi giorni. Domani, infatti, ricorrerà il venticinquesimo anniversario di quel traguardo, per il quale è tornato a fare visita all’ambiente biancoceleste anche Sergio Cragnotti, all’epoca presidente del club. I riflettori si spostano, però, soprattutto sul campo, in vista della gara di campionato di domenica contro l’Inter. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lazio, celebrazione e lavoro a Formello: sfiducia per un rientro con l’Inter!

