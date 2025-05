L’azienda in campo | ha cambiato faccia all’hinterland

Officine Mak, controllata dal Gruppo Consonni, sta rivoluzionando l'hinterland attraverso la rigenerazione urbana. Specializzata nell'acquisto e riqualificazione di aree industriali dismesse, l'azienda è diventata il principale attore nella zona est, portando avanti progetti innovativi che rimodellano il territorio e rispondono alle esigenze della comunità.

Controllata interamente dal Gruppo Consonni, Officine Mak è un’azienda specializzata in rigenerazione urbana: acquista aree industriali dismesse e poi le riqualifica. Nell’hinterland e soprattutto nella zona est, è da anni il principale player grazie a un pacchetto di interventi che parlano di sostenibilità e recupero. "A Vimodrone abbiamo concluso la realizzazione di 140 appartamenti, a Cassina de’ Pecchi di altri 180, oltre alle aree logistiche sull’asse Brebemi e A4", sottolinea il ceo Daniele Consonni. A Melzo c’è poi l’area ex Galbani: da spazio degradato in pieno centro cittadino a quartiere modello con edifici convenzionati per giovani a prezzi calmierati, uffici, diversi servizi in ambito medico e sportivo e negozi di vicinato, oltre a una media struttura di vendita. A Bollate ci sono i 400 appartamenti sull’area commerciale e industriale dell’ex Ceruti, una delle iniziative pubbliche maggiori di tutto il territorio, su 40mila metri quadri. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’azienda in campo: ha cambiato faccia all’hinterland

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’azienda in campo: ha cambiato faccia all’hinterland - Controllata interamente dal Gruppo Consonni, Officine Mak è un’azienda specializzata in rigenerazione urbana: acquista aree industriali dismesse e ... 🔗ilgiorno.it

Licenziamenti TracMec. Scende in campo la Regione: "Procedura da fermare" - L’azienda non cambia idea sulla delocalizzazione dello stabilimento. Proseguono le assemblee ai cancelli della fabbrica: "Da tutelare 45 famiglie". . 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Smart working, eLearning : La formazione on line per la tua azienda

Oggi, la formazione in azienda, è una delle principali modalità di gestione del comparto personale di qualsiasi impresa.