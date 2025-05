L’avvocato dello psicologo di Bibbiano contro Selvaggia Lucarelli condannata per diffamazione a Torino | Travisa e manipola anche le sentenze

L’avvocato Luca Bauccio, legale di Claudio Foti, psicologo coinvolto nel controverso caso Bibbiano, critica Selvaggia Lucarelli per le sue affermazioni diffamatorie. Con toni accesi, accusa la giornalista di distorcere e manipolare le sentenze, sottolineando come la sua resistenza alla verità emergente mette in discussione l'accuratezza delle sue dichiarazioni. Un confronto che accende il dibattito pubblico.

“Conferma quanto lei sia resistente anche alle sentenze di condanna, che Travisa e manipola a proprio piacimento”. Luca Bauccio, avvocato del pinerolese Claudio Foti, psicoterapeuta al centro delle cronache del caso Bibbiano, si rivolge così alla giornalista SelvaggiaLucarelli. Le sue parole. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - L’avvocato dello psicologo di Bibbiano contro Selvaggia Lucarelli condannata per diffamazione a Torino: “Travisa e manipola anche le sentenze”

Su questo argomento da altre fonti

Caso Bibbiano, Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio condannati per diffamazione: dovranno risarcire Claudio Foti - Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio condannati per diffamazione nel caso Bibbiano: dovranno risarcire lo psicologo Claudio Foti ... 🔗41esimoparallelo.it

Selvaggia Lucarelli, Marco Travaglio e Peter Gomez condannati. Dovranno pagare 80mila euro per le diffamazioni sullo ‘psicologo di Bibbiano’ - L'alzapalette di "Ballando sotto le Stelle" dovrà versare il risarcimento a Claudio Foti per avere leso la sua reputazione "pervicamente" in cinque articoli anche accostando dei suicidi alla sua attiv ... 🔗ilcorrieredelgiorno.it

Il tribunale di Torino condanna Selvaggia Lucarelli, Travaglio e Gomez: diffamarono lo psicologo di Bibbiano - I testi al centro della causa sono cinque, pubblicati tra luglio 2019 e ottobre 2020. Per altri tre articoli citati nella denuncia di Foti, la giudice non ha ravvisato contenuti diffamatori. 🔗torinotoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Uccide un uomo a coltellate - 41enne arrestato a Bibbiano

Omicidio ieri notte nelle pertinenze di un condominio del centro di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia.