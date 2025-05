Lavoro Urso | Trovare soluzione a scarsità figure qualificate è sfida cruciale

La scarsità di figure qualificate rappresenta una sfida cruciale per l'economia attuale. In un contesto in continuo mutamento, è essenziale trovare soluzioni efficaci per garantire la competitività dei settori strategici. Le parole di Urso evidenziano l'urgenza di affrontare questa problematica, riflettendo sulla necessità di formare e attrarre talenti nel mercato del lavoro.

''Siamo consapevoli che l'attuale scenario economico ci presenta sfide significative, importanti, cruciali, come la necessità di Trovare una soluzione alla scarsità di lavoratori qualificati che si registra in molti settori strategici, sui quali non possiamo perdere competitività''. Lo afferma il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, in un videomessaggio inviato in occasione dell'evento.

