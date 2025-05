Lavori sulla Tangenziale a Siena traffico paralizzato | città in tilt

Siena, 13 maggio 2025 – L'avvio dei lavori sulla Tangenziale ovest ha generato il caos sul traffico, con code chilometriche in direzione di Firenze e Grosseto. La chiusura totale della carreggiata ha messo in ginocchio la viabilità interna, creando disagi per cittadini e automobilisti. La città è in tilt e la situazione sembra destinata a perdurare.

Siena, 13 maggio 2025 – La previsione non era difficile: l'avvio dei LavorisullaTangenziale ovest di Siena ha creato questa mattina code chilometriche in direzione Firenze e Grosseto e l'impazzimento della viabilità interna cittadina.Da ieri sera è stata chiusa completamente la carreggiata in direzione sud e anche quella di sorpasso in direzione nord, a causa di una frana. I Lavori che sono stati portati avanti per tutta la notte dal personale Anas ha consentito, poco prima delle 9, la riapertura della dell'intera carreggiata nord, che ora è percorribile a senso unico in entrambe le direzioni.Ma ancora le conseguenze sono pesanti: lunghissime code in via Fiorentina, viale Sclavo, nell'area della stazione, in viale Toselli. La situazione dovrebbe migliorare nel corso della mattinata, anche se sono prevedibili comunque pesanti disagi per la riduzione a due sole corsie di una strada a intenso scorrimento come la Tangenziale ovest 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori sulla Tangenziale a Siena, traffico paralizzato : città in tilt

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lavori sulla Tangenziale a Siena, traffico paralizzato : città in tilt - Operai al lavoro per tutta la notte. Alle 9 la riapertura della dell'intera carreggiata nord, che è percorribile a senso unico in entrambe le direzioni ... 🔗msn.com

Da questa sera chiusa la tangenziale Siena Ovest per lavori - Sulla strada statale 674 “Tangenziale Ovest di Siena” si è verificato un movimento franoso che ha coinvolto la sede stradale tra gli svincoli di Siena/Acqua Calda e Siena Ovest. Nel fine settimana i t ... 🔗radiosienatv.it

Frana sulla tangenziale ovest, stop al traffico verso Grosseto - SIENA: La Prefettura annuncia la chiusura per la necessità di svolgere i lavori di ripristino e rifacimento: non è indicata la tempistica della riapertura ... 🔗toscanamedianews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tangenziale Est Roma chiusa da stasera - lavori fino al 19 agosto

La polizia locale di Roma Capitale sarà impegnata nella gestione dei servizi di viabilità nell'area interessata.