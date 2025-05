Lavori senza nuovo titolo edilizio | scatta ordinanza comunale di rimozione e demolizione

A Mesagne, un'ordinanza comunale ha disposto la rimozione e demolizione di un immobile privo di titolo edilizio. Dopo un sopralluogo avvenuto l'11 marzo, le autorità hanno avviato accertamenti su un fabbricato censito nel catasto, evidenziando la necessità di monitorare e disciplinare le costruzioni sul territorio.

MESAGNE - Dopo il sopralluogo è scattata l'ordinanza di rimozione e demolizione per mancanza del titoloedilizio. Gli accertamenti dello scorso 11 marzo hanno riguardato un immobile censito nel catasto Fabbricati del Comune di Mesagne, sulla via provinciale per San Pancrazio Salentino.

