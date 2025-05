Lavori pubblici e sicurezza Strade vicinali in un anno manutenzioni per 80mila euro

Negli ultimi dodici mesi, Arcidosso ha investito 80mila euro in lavori pubblici, con un focus particolare sulla manutenzione delle strade vicinali. Il Consorzio creato nel 2024 è ora operativo, portando già risultati tangibili nel miglioramento della viabilità. Questi fondi coprono interventi essenziali che garantiscono sicurezza e accessibilità per tutti gli utenti delle strade.

In un anno sono stati realizzati Lavoripubblici per un totale di 80milaeuro. Ad Arcidosso il Consorzio che si occupa della manutenzione delle Stradevicinali istituito nel 2024 è in piena operativa e gli effetti positivi sul reticolo viario di competenza si vedono.Negli 80milaeuro sono compresi anche gli interventi finanziati con il Fondo della Montagna regionale, che quest’anno era dedicato proprio alle Stradevicinali. Anche il Comune di Arcidosso ha fatto la sua parte, investendo ulteriori 10mila euro, per Lavori in amministrazione diretta, realizzati dalle maestranze dei forestali dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana. Il sindaco Jacopo Marini si è detto molto soddisfatto di questi interventi, soprattutto perché vanno a migliorare la viabilità di Strade che collegano."Esprimo grande soddisfazione per l’operato del Consorzio – commenta Marini – con un sincero ringraziamento a tutto il Consiglio di amministrazione, al suo presidente Maurizio Bennardini, al direttore Alessandro Nenci e al consigliere delegato Filippo Tiberi, per l’egregio lavoro svolto fin dai primi mesi di vita del Consorzio e per i risultati raggiunti". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori pubblici e sicurezza. Strade vicinali, in un anno manutenzioni per 80mila euro

Se ne parla anche su altri siti

Lavori pubblici e sicurezza. Strade vicinali, in un anno manutenzioni per 80mila euro - In un anno sono stati realizzati lavori pubblici per un totale di 80mila euro. Ad Arcidosso il Consorzio che si occupa della manutenzione delle strade vicinali istituito nel 2024 è in piena operativa ... 🔗lanazione.it

Lavori pubblici: 60 milioni per le strade provinciali - Arrivano 60 milioni di euro come concessioni relative agli interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali, previsti dall’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027. La c ... 🔗rete8.it

"Più sicurezza sulle strade". In arrivo 461mila euro per segnali e strisce pedonali - Via libera al finanziamento del Ministero per ridurre gli incidenti in città. Nuovi attraversamenti rialzati e illuminati. Interventi nelle aree critiche. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Violenza contro le donne: il 70% delle ragazze dichiara di aver subito molestie e apprezzamenti sessuali in luoghi pubblici e il 64% si ? sentita a disagio per avances da un adulto

Ancora troppo poche le ragazze che denunciano episodi di molestie: il 29% fa finta di niente per paura della reazione e il 21% per vergogna.