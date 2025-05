Lavori in autostrada | nuove chiusure in programma sull' A26

Nuove chiusure notturne in programma questa settimana sull'A26. In particolare, secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22 di martedì 13 alle 6 di mercoledì.

