Lavori giubilari in ritardo Roma est non crede nei miracoli

A Roma, i lavori giubilari per il rifacimento dei sagrati delle chiese sembrano subire un ritardo inoppugnabile. Mentre alcuni sperano in un miracolo, la realtà dice che, senza una seria programmazione, anche i progetti più attesi rischiano di arenarsi. In questa città, la fede nei tempi di consegna è paragonabile a quella nei miracoli.

C'è chi crede nei miracoli e chi no. Se non si ha fede, del resto, è difficile pensare che un cantiere possa essere avviato e terminato nel giro di meno di due mesi, specialmente a Roma. È il caso dei Lavori per il rifacimento dei sagrati delle chiese della Capitale, uno dei tanti interventi.

